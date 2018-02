Het recht om vergeten te worden: kan je iets voorgoed van Google laten verwijderen?

Voor het eerst staat Google in Nederlands Limburg voor de rechter. De oud-directeur van slachthuis Benedik - die tot enkele jaren geleden in Lanaken woonde - zegt veel last te hebben van negatieve publicaties die je vindt als je zijn naam googelt. Hij eist verwijdering van vijf zoekresultaten. Google is dat niet van plan en rekent op een goede afloop voor de rechtbank. Toch is het mogelijk om bepaalde informatie te laten verwijderen, al is dat niet zo gemakkelijk.