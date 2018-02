In dit hotel rijdt alles rond, zelfs je slippers en het meubilair

Nissan opent in Hakone, een bergstadje op zo'n honderd kilometer van Tokio, voor één dag een hotel en niet zomaar eentje. Het gebruikt er de technologie van in zijn zelfrijdende auto's om er alles te automatiseren. Zo komt je terecht in een traditionele ryokan, maar dan wel eentje van de 21ste eeuw met sensoren, slimme toiletten, robots en rondrijdende pantoffels. Iedereen maakt kans om er een overnachting te winnen.

Heb je binnenkort een reisje naar Japan gepland dan kun je misschien wel je kans wagen bij een wedstrijd van het autobedrijf Nissan. Dat pakt uit met een hotel waar zowat alles geautomatiseerd is en dat in het decor van een traditionele ryokan, een typisch familiehotel met de houten schuifdeuren en matten op de grond, dat teruggaat tot de zeventiende eeuw. Goed voor een clash dus van twee tijdperken.

Als je in de foyer binnenkomt, begint de magie meteen een beetje. Voor de bezoekers worden er bij aankomst namelijk pantoffels voorzien - het is in Japan een traditie om bij het binnenkomen van een woning je schoenen uit te doen - en die blijken een eigen leventje te leiden, want ze zijn zelfrijdend. Misschien wil Nissan daarmee wel pronken met zijn technologie, maar het ziet er in elk geval verdomd leuk uit.

Zichzelf opruimen

Ook de kamers zijn volgepakt met snufjes zoals meubilair en kussen die zichzelf opruimen en heel wat accessoires. Als ze niet gebruikt worden, rijden ze vanzelf weer naar hun oorspronkelijke plaats. Alles staat op wieltjes die telkens ingeklapt kunnen worden. "De zichzelf parkerende slippers hebben de bedoeling om het bewustzijn rond automatische auto's te vergroten en ook om te tonen wat de andere toepassingen ervan kunnen zijn", zegt woordvoerder Nick Maxfield.

Eén dag

Voor de fans van technologische snufjes is er wel slecht nieuws, want het hotel opent maar één dag de deuren. Dat gebeurt op 24 maart. Goed nieuws is dan weer dat iedereen nog tot 10 februari kan deelnemen aan de wedstrijd door op Twitter de hashtags #PPPRyokan en #wanttostay te delen, en met een leuke reden erbij vergroot je misschien nog je kansen.