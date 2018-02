Win duotickets voor de avant-première van ‘Charlie en Hannah gaan uit’ in Genk

Donderdagavond gaat in Euroscoop Genk de nieuwe Vlaamse romantische komedie ‘Charlie en Hannah gaan uit’ in première van Bert Scholiers, met Evelien Bosmans, Daphne Wellens en Frances Lefebure als vriendinnen, twintigers die een wilde nacht beleven vol flirten, seks en veel drank. Het verhaal wordt doorspekt met een flinke dosis magie en fantasie. De film was de afsluiter van het recentste Film Fest Gent en is ook geselecteerd voor o.m. Slamdance. Bert Scholiers en Daphne Wellens komen de film zelf voorstellen. Wij geven vijf duotickets weg voor de avant-première donderdag 8 februari om 20 uur.

Wil je tickets winnen? Stuur dan een mailtje naar hier@reageren.be. De eerste 5 inzendingen gaan met de tickets aan de haal!