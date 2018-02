Palfit opent wedstrijdseizoen C- en recrea-niveau!

Paal

Beringen - Het voorbije weekend was een druk, maar zeer mooi wedstrijdweekend voor de meisjes toestelturnen van Palfit Paal.

In Melsele was de eerste wedstrijd van het seizoen voor onze meisjes in het recrea-niveau.

Op zaterdag zagen we als eerste Oona, Sharon, Elouise en Gaëlle in actie. Voor hen was het de allereerste wedstrijd die zij ooit hebben gedaan, maar zij wisten hier meteen een knallende start van te maken, met 3 gouden medailles en 1 bronzen!

Nadien was het aan onze 9-10 jarige meisjes, namelijk Emma-Louise, Louise-Marie, Merel en Ilina.

Ook deze meisjes hebben hun beste beentje voorgezet en kregen een knap resultaat. Een gouden medaille voor Emma-Louise, een zilveren voor Louise-Marie en een bronzen voor Merel en Ilina.

Op zondag was het dan nog de beurt aan Noah, in de categorie 11-12 jaar en zij wist hier een mooie zilveren medaille te bemachtigen.

Als laatste op deze wedstrijd recrea, was het nog de beurt aan Gitte, Jana en Zara. Zij turnden voor de eerste keer met een open klassement in het vrij werk. Zara behaalde hierbij een 16e plaats, Gitte een 25e en Jana een 37e.

In Stekene was het dan weer de beurt aan onze meisjes van het C-niveau.

Op zaterdag gingen op de C-wedstrijd onze meisjes in de categorie 10 jaar van start. Lynn, Maud, Kaat, Eline en Luna namen hieraan deel en gingen met een prachtig resultaat naar huis. Een gouden medaille voor Lynn, een zilveren voor Kaat en Maud en een bronzen voor Eline en Luna.

Op zondag was het dan nog de beurt aan Isana Schepers en Gite Lucas in de categorie C14. Isana is helaas na het eerste toestel gestopt omwille van een blessure. Wij wensen haar veel beterschap!

Gite heeft dan maar voor 2 geturnd en het beste van zichzelf gegeven. Zij wist dan ook een 2e plaats in het open klassement te bemachtigen!