Spring zoekt vrijwilligers

Peer - Spring, het buitenschools toezicht voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar in Peer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Spring is de ideale opvang voor kinderen die op schooldagen na schooltijd een korte opvang nodig hebben. Spring wordt georganiseerd in de basisscholen in heel Peer en werkt met deskundige en enthousiaste vrijwilligers. De vrijwilligers staan in voor het toezicht zodat de kinderen er veilig kunnen spelen of ravotten, en dat samen met andere kinderen. Voor de versterking van hun team is Spring op zoek naar vrijwilligers die op schooldagen enkele uurtjes tijd hebben om de kinderen te registreren, te spelen met de kinderen en toezicht te houden bij het eten van het vieruurtje en het vrij spel. De Stad Peer voorziet een opleiding en coacht de vrijwilligers. Je ontvangt voor de gepresteerde uren een vrijwilligersvergoeding.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het team Gezin van de Stad Peer, Tel. 011/61.07.00 of mail naar spring@peer.be