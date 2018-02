Zonnebankcentra in actie tegen verplicht doktersattest

De sector van de zonnebankcentra trekt naar de Raad van State tegen de maatregel die klanten verplicht een doktersattest te hebben waarop het huidtype vermeld staat. Dat bericht L’Echo woensdag.

De koepelorganisatie van de zonnebankcentra, Febelsol, is met de steun van twee van zijn leden, Sunpower en Ergosun, een procedure gestart bij het hoogste administratieve rechtbank. Ze vragen de opschorting en de annulering van de hele inhoud van het Koninklijk Besluit.

Marc Debecker, adviseur bij Febelsol, meent dat het verplichte doktersattest de dood van de sector kan betekenen. Hij vreest dat veel klanten geen zin zullen hebben om naar de dokter te gaan.

Een doktersattest is niet verplicht als de uitbater van het zonnebankcentrum een toestel in huis heeft waarmee het huidtype bepaald kan worden. De zonnebankcentra achten dat echter onhaalbaar.

Febelsol schat dat er zowat 800 zonnebankcentra bestaat, waar iets meer dan 3.000 werknemers aan de slag zijn.

Na eerdere kritiek van de sector, eind november, reageerde minister van Consumentenzaken Kris Peeters al dat de bedoeling van de nieuwe wetgeving is dat zonnebankcentra investeren in een toestel dat het huidtype bepaalt. Een doktersattest is slechts een stok achter de deur, klonk het toen.