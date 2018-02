Twee wagens om zeep na tankbeurten bij Q8: “Er kwam water in plaats van benzine uit de pomp”

“Het begon allemaal op maandagochtend 22 januari”, begint Hobokenaar Jean Van Santvoort (69) zijn merkwaardig verhaal. “Ik ging tanken bij het Q8-tankstation in de Heidestraat, vlak bij mijn woning. Na die tankbeurt keerde ik terug naar huis, maar viel in panne.” Blijkbaar had de pechvogel water in plaats van benzine getankt. En hij was niet de enige.