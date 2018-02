"Een clash tussen Ferrari en de F1 is onvermijdbaar"

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is het onvermijdelijk dat er een clash komt tussen Ferrari en Liberty Media, dat sinds anderhalf jaar eigenaar is van de Formule 1.

Liberty Media wil de Formule 1 aanpassen en de sport dichter bij de fans brengen. Het onderneemt daarvoor heel wat initiatieven maar daarnaast wil het ook iets doen aan de financiële situatie van de teams en hoe het prijzengeld in de Formule 1 verdeeld wordt.

Onlangs raakte nog bekend dat de F1-teams Force India en Sauber hun klacht bij de Europese Commissie laten vallen omdat ze onder leiding van de nieuwe F1-CEO Chase Carey een beter gevoel hebben en meer transparantie verwachten. Tegelijkertijd dreigde Liberty Media om onder meer de verdeling van het prijzengeld te herbekijken en dat zou voor een groot deel ten koste van Ferrari gaan.

De Italiaanse renstal krijgt omwille van haar historisch belang voor de sport een deel extra geld, maar Liberty Media overweegt om die bonus af te schaffen. Dat zette uiteraard kwaad bloed bij Ferrari en de Italianen dreigen ermee de Formule 1 te verlaten. Volgens McLaren-CEO Zak Brown

"Een confrontatie tussen Ferrari en Liberty is onvermijdbaar," vertelde Brown tegenover de Spaanse krant 'AS'. "Ferrari wil het geld beschermen dat ze krijgen want ze ontvangen een bedrag dat veel hoger is dan de anderen."

"We erkennen allemaal dat Ferrari als team veel meer heeft toegevoegd aan de sport dan ieder ander team en ze moeten in verhouding dan ook beloond worden."

"Ik denk echter dat er momenteel geen goede balans is en dat Liberty alleen maar het beste wil voor de sport," besluit Brown.

Ferrari dreigde er al meermaals mee de F1 te verlaten en de meningen zijn verdeeld of de Italianen daadwerkelijk overwegen de daad bij het woord te voegen. Sowieso zal er de komende weken en maanden hoog spel gespeeld worden tussen Ferrari en Liberty Media.

