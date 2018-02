De Block geeft huisartsen score voor voorschrijfgedrag van antidepressiva

Duizenden huisartsen krijgen een rapport van de ziekteverzekering. Daarin staat onder meer of ze meer of minder antidepressiva dan hun collega’s voorschrijven. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hoopt zo artsen tot inkeer te brengen.

Huisartsen en groepspraktijken krijgen mogelijk dit voorjaar nog een rapport in de bus van de ziekteverzekering. Daarin krijgen artsen “een individuele score” op 45 indicatoren in vijf domeinen. Zo kunnen ze hun voorschrijfgedrag vergelijken met dat van hun collega’s. De medicijnen waarover ze feedback krijgen zijn bewust gekozen. Het gaat om antibiotica, klinische biologie, ‘polymedicatie’ bij ouderen, medische beeldvorming en psychotrope geneesmiddelen zoals antidepressiva, de domeinen waarin nog te veel wordt voorgeschreven.

De Block hoopt dat dokters die opvallend meer antidepressiva voorschrijven tot inkeer komen en vaker alternatieven zoals een therapie overwegen. Al jaren is ons land kampioen in het slikken van medicatie tegen depressies. Veel patiënten met een milde of matige depressie krijgen medicijnen terwijl ze daar geen baat bij hebben.

Het artsensyndicaat BVAS juicht het initiatief toe. “Als artsen de richtlijnen niet volgen, gaat er geld verloren dat elders in de gezondheidszorg van groot belang kan zijn”, zegt Marc Moens. Domus Medica, de federatie voor huisartsenkringen, is minder enthousiast en vindt dat meer kwaliteit gepaard moet gaan met investeringen.