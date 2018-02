Koningin en De Croo bezoeken Ghana

Koningin Mathilde en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) reizen vandaag naar Ghana voor een driedaags werkbezoek in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG). Ze worden er geïnformeerd over hoe Ghana die SDG’s implementeert, en bezoeken verschillende projecten en bedrijven die bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen.

Koningin Mathilde werd in 2016 door voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon aangesteld als SDG Advocate. Het is in het kader van die functie, waarin ze de aandacht vestigt op de SDG’s, dat de koningin werd uitgenodigd in Ghana door president Nana Akufo-Addo. Hij is samen met de Noorse premier Erna Solberg covoorzitter van de SDG Advocates.

De koningin en minister De Croo, een van de voortrekkers van het behalen van de SDG’s in België, krijgen in Ghana informatie over hoe het land de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen implementeert. Ze bekijken wat België en andere Afrikaanse landen van Ghana kunnen leren, en welke uitdagingen er zijn. Ook wordt gekeken naar hoe de technologische innovatie bijdraagt tot het bereiken van de SDG’s. Tijdens het bezoek wordt extra aandacht geschonken aan de Ontwikkelingsdoelstellingen rond onderwijs, gezondheid en gender en de empowerment van vrouwen, drie thema’s die koningin Mathilde na aan het hart liggen.

Vervanging van de Millenniumdoelstellingen

In Ghana gaat veel aandacht uit naar de genderthematiek. Zo is president Afuko-Addo de voorzitter van de African Union Committee voor Gender en Development en werd onlangs een actieplan gelanceerd om kindhuwelijken tegen 2016 een halt toe te roepen. Meer dan 38 procent van de Ghanese meisjes tussen 15 en 19 jaar heeft ooit te maken gehad met seksueel geweld, terwijl 21 procent van de meisjes voor hun 18de getrouwd zijn. In het noorden van het land is dat zelfs 36 procent.

De 193 VN-lidstaten bereikten in 2015 een akkoord over 17 SDG’s, ter vervanging van de vervallen Millenniumdoelstellingen. De landen kwamen onder meer overeen om tegen 2030 armoede en honger te bannen, gendergelijkheid te realiseren en kwalitatief onderwijs te voorzien voor iedereen. De SDG’s, die deel uitmaken van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling, omvatten ook heel wat milieuaspecten.