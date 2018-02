Trump: “Graag nieuwe shutdown”

Donald Trump wil “graag een nieuwe shutdown zien” als het Congres het niet eens raakt over de immigratiehervormingen. Dat zei de Amerikaanse president dinsdag in het licht van de onderhandelingen tussen Republikeinen en Democraten over een nieuwe federale begroting. Al is het niet zeker dat het zo ver zal komen: het Huis van Afgevaardigden keurde alvast een tijdelijke begroting goed.

“Als we de wetgeving niet veranderen, als we de achterpoortjes niet sluiten waardoor moordenaars ons land binnen kunnen komen en kunnen blijven moorden... Als we dat niet veranderen, laten we dan maar een shutdown hebben”, zei Trump tijdens een panelgesprek in het Witte Huis. “Het is het waard voor ons land. Ik zou graag een shutdown zien als we deze zaak niet afhandelen.”

De president tekende dan ook een immigratiehervorming uit die hij al naar het Congres stuurde.

Het Congres heeft nog tot donderdag middernacht. Foto: AFP

Die is echter moeilijk te slikken voor de Democraten, onder meer omdat de wet voorziet in financiering voor de bouw van een grensmuur met Mexico. Daarnaast wordt ook de zogenaamde visaloterij geschrapt en worden de regels voor familieherenigingen verscherpt. Dat de hervorming ook een “pad naar burgerschap” regelt voor 1,8 miljoen illegale migranten die op jonge leeftijd naar de Verenigde Staten kwamen, ligt dan weer moeilijker bij de Republikeinen.

President rekent op wanhoop

Trumps opmerkelijke uitspraak kwam er terwijl de Republikeinen en Democraten aan een nieuwe federale begrotingswet werkten. Het Congres heeft nog tot donderdag middernacht (vrijdagochtend 6 uur Belgische tijd, red.) om die goed te keuren en een nieuwe shutdown te vermijden.

De president lijkt erop te rekenen dat beide partijen wanhopig zijn om een nieuwe begrotingsimpasse te vermijden. Zo denkt hij hen te overhalen om ook zijn immigratieplannen goed te keuren. In een reactie zei de minderheidsleider in de Senaat Nancy Pelosi dat een shutdown “het laatste is dat Amerika nodig heeft”.

Huis keurt alvast begroting goed

Maar kort na Trumps uitspraak keurde het Huis van Afgevaardigden alvast een tijdelijke begroting goed die de federale overheid financiert tot 23 maart. De wet werd hoofdzakelijk volgens de partijgrenzen goedgekeurd met 245 stemmen tegen 182. Ook de Senaat moet zich over de begrotingswet buigen.

Het gaat al om de vijfde tijdelijke begroting sinds september. De vorige financiering werd op 22 januari goedgekeurd na een shutdown - waarbij de meeste federale overheidsdiensten worden gesloten en 40 procent van de federale ambtenaren niet meer wordt betaald - van drie dagen.

Om een nieuwe shutdown te vermijden moet de nieuwe begroting vóór de deadline door het Congres raken. Naar verwachting zal de tekst in de Senaat – waar de Republikeinen maar over de kleinste meerderheid beschikken – worden aangepast, waardoor een herstemming in het Huis nodig is.