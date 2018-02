Dode en dertig gewonden bij schermutselingen tussen Palestijnen en Israëlische leger

Bij schermutselingen tussen Israëlische soldaten en Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever is een Palestijn omgekomen. Dat meldt het Palestijnse gezondheidsministerie dinsdagavond. Er vielen ook meer dan dertig gewonden, van wie er vijf in kritieke toestand verkeren.

Volgens de autoriteiten kwam het tot een confrontatie tussen Palestijnen en het leger in de stad Nablus. Daarbij schoten soldaten met scherp en zetten ze traangas in om de jongeren uit elkaar te drijven. De Palestijn die overleed, zou door een kogel in de borst zijn geraakt.

Volgens Palestijnse media zou dit de zoveelste vergeldingsactie zijn na de dood van rabbijn Raziel Shevah. Op 9 januari werd de auto waarin de 35-jarige man zat, beschoten en op weg naar het ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen.

In Nablus zouden de soldaten dinsdag een gebouw omsingeld hebben waar familieleden van een van de betrokkenen zouden wonen. De soldaten pakten er minstens zeven mensen op.