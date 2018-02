Wezet pas na verlengingen naar finale Beker van België handbal

Tongeren - Wezet heeft zich dinsdag als eerste voor de finale van de Beker van België handbal geplaatst. Het deed dat door Tongeren na verlengingen met 22-27 te verslaan. Na de reguliere speeltijd was het 21-21 gelijk.

Tongeren bood aardig weerwerk tegen Wezet, dat lang niet zijn beste niveau haalde. Bij de rust was de schade tot 10-12 beperkt en meteen na de pauze bogen de Limburgers dat in een 13-12 voorsprong om. Al snel nam Wezet weer het voortouw, maar Tongeren hield gelijke tred en op enkele seconden van de buzzer sleepte Devisch met een penalty nog verlengingen uit de brand.

In de verlengingen was Wezet duidelijk baas. In de eerste verlenging namen de Luikenaars al een 21-24 voorsprong en die gaven ze niet meer uit handen.

Zaterdag 21 april staat Wezet in de finale in Leuven tegenover Sporting NeLo of Hasselt. Zij werken hun halve finale woensdagavond af. Voor Wezet wordt het de tweede bekerfinale. In de eerste verloor het in 2014 met 32-27 van Initia Hasselt (32-27).