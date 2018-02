Kenny De Ketele en Michael Morkov winnen Zesdaagse in Kopenhagen

Eerder won De Ketele al in Gent, Rotterrdam en Bremen. Leif Lampater en Marc Hester eindigden derde in de Super Ballerup Arena. Otto Vergaerde en debutant Jules Hesters eindigden knap zevende. Robbe Ghys stapte ziek uit de wedstrijd. Lindsay De Vylder werkte de finale af met de Ier English.

What a spectacular victory for @MichaelMorkov and Kenny De Ketele at the Six Days of Copenhagen! Congrats, Michael, great achievement pic.twitter.com/EBRGdqzQ6g