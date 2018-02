REACTIES. De Boeck vindt dat “beste ploeg eruit ligt”, Clement hoopt op bekerfinale tegen Club Brugge

Glen De Boeck is het dit seizoen niet gewend te verliezen met KV Kortrijk en de voormalige Rode Duivel had het dinsdagavond na de 1-0 nederlaag in de Genkse Luminus Arena dan ook bijzonder lastig met de uitschakeling van zijn ploeg.

LEES OOK: Genk mist de kansen maar KV Kortrijk vergeet te profiteren: Clement verslaat De Boeck en haalt finale Croky Cup

“Ik denk dat de beste ploeg eruit ligt”, vertelde de Kortrijkse coach - zichtbaar aangeslagen - na de wedstrijd. “Als je de twee wedstrijden bekijkt, mag er maar één ploeg in de finale staan en dat zijn wij. We waren hier nochtans niet goed begonnen, we konden de bal niet lang genoeg in de ploeg houden en dan slikken we ook nog eens een doelpunt op een stilstaande fase. We weten dat Genk sterk is op die momenten, maar we komen gewoon gestalte te kort. Ik kan er geen centimeters aanbreien.”

Pas gaandeweg de eerste helft kon Kortrijk tonen waarom er in de vorige dertien wedstrijden onder De Boeck negen keer gewonnen werd. “Vanaf minuut 25 begonnen we te voetballen, maar als je dan de kansen niet afmaakt, is het spijtig, ontgoochelend en zuur. Er waren genoeg kansen om een draw af te dwingen. Op de fase met Colley wil ik nog even terugkomen: hij had rood moeten krijgen. Ik heb de beelden al gezien. Hij kwam met twee voeten van de grond en de mensen van Genk geven het ook toe. Dat was spijtig, want tegen tien man hadden we nog wel iets kunnen forceren.”

De Boeck loodste Veekaa in enkele maanden tijd van het degradatiemoeras naar de rand van de top zes. “Vanaf donderdag leggen we de focus op de wedstrijd tegen Antwerp. We spelen nog drie keer thuis, we willen dat POI-ticket halen, daar moeten we niet flauw over doen.”

Clement hoopt op bekerfinale tegen Club Brugge

Philippe Clement nam nog maar eind vorig jaar over bij Racing Genk, maar mag zich met de Limburgers wel opmaken voor de Bekerfinale, op 17 maart tegen Club Brugge of Standard.

“Ik heb natuurlijk een voorkeur voor Brugge, het zou fijn zijn om tegen vrienden te spelen”, vertelde Clement. “Twintig jaar geleden heb ik als speler ook zo’n finale gehad, dat is een mooie herinnering. Dat was toen mijn laatste wedstrijd voor Genk, het zou mooi zijn om dat opnieuw te mogen beleven.”

Voor de Limburgers was het toen een eerste finale in een reeks vier, die bovendien telkens gewonnen werden. “Het is zeker een topavond voor de club, hiervoor zijn we teruggekomen, om dit te kunnen beleven. Het was krap, op het einde was het nog pompen of verzuipen.”

Clement was niet akkoord met de analyse van zijn collega Glen De Boeck, die het had over een onverdiende uitschakeling van Kortrijk. “Ik vind dat het over de twee wedstrijden heel dicht bij mekaar lag. Vandaag was de eerste helft voor ons, op het einde van de tweede helft krijgen we problemen omdat we te ver achteruitleunden. Dan komen er ook counters en die spelen we dan weer niet goed uit. Maar ik zie ook heel wat vooruitgang, er zijn meer automatismen en de opbouw van achteruit is er ingeslepen. Dit opent perspectieven voor de toekomst”, besloot de Genkse coach.