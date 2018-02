Saoedische prins heeft akkoord om mee te investeren in Beerschot Wilrijk

De Saudische prins Abdullah Bin Mossaad, bekend als co-eigenaar van de Engelse voetbalclub Sheffield United, heeft dinsdagavond een overeenkomst bereikt met DCA om te investeren in Beerschot Wilrijk.

Ik ben heel fier op deze overeenkomst met DCA en eigenaar Francis Vrancken om aandeelhouder te worden van KFCO Beerschot Wilrijk”, aldus prins Abdullah in een eerste reactie. “Het is onze doelstelling om van Beerschot Wilrijk een sterke Pro Leagueclub te maken. Met een kern die gedragen wordt door 35% spelers die door de jeugdacademie van Beerschot Wilrijk werden opgeleid. Ik was enorm onder de indruk van de sociale verantwoordelijkheid van de club, met haar zevenhonderd jeugdspelers. Maar ook door het aantal topspelers dat door de club in het verleden werd opgeleid. Spelers als Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Moussa Dembele en Radja Nainggolan bewijzen dat Beerschot Wilrijk het potentieel heeft om een club te zijn die steunt op eigen opgeleide talenten.

“Verder professionaliseren”

“We zullen in de komende maanden, samen met de club en DCA, hard werken om Beerschot Wilrijk als club verder te professionaliseren. Tenslotte wil ik de supporters van Beerschot Wilrijk bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun gedurende de voorbije jaren. Zonder hen zou de club nooit mijn aandacht hebben getrokken.”

Beerschot Wilrijk kondigt tevens de aanstelling aan van Jan Van Winckel als bestuurslid. Hij zal op het Kiel de technische commissie komen versterken. “Terugkeren naar het Kiel roept bij mij vele mooie herinneringen op. Ik beleefde sportief een mooie tijd bij Beerschot. Ik ben blij te mogen meewerken aan dit nieuwe project. In de komende weken zullen we samen met het bestuur en de technische staf een analyse maken om te zien hoe we nog verder kunnen professionaliseren. Ik hoop hieraan te kunnen bijdragen met mijn ervaring en mijn netwerk. Ik denk dat de duidelijke synergie tussen de investeerders met een lokale verankering en het internationaal netwerk met heel wat knowhow een belangrijke troef is om van Beerschot Wilrijk een stabiele Pro Leagueclub te maken. De jeugdopleiding moet daarin een centrale plaats innemen. Op dit moment moeten we vooral de technische staf en de spelers rustig laten werken en hen als één blok zo goed mogelijk proberen te ondersteunen.”

Al-Hilal

Jan Van Winckel (43) behaalde het diploma Sportwetenschappen en Bedrijfseconomie aan de KU Leuven en is als onderzoeker nog steeds verbonden aan het Departement Biomedisch Kinesiologie van professor Werner Helsen. Als trainer en assistent-coach stond hij tussen 1994 en 2014 op de loonlijst van Stade Leuven, KV Mechelen, de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten, Al-Hilal, Club Brugge, Al-Ahli en Olympique de Marseille, waar hij de rechterhand was de Argentijnse coach Marcelo Bielsa.

In het seizoen 2011-2012 was hij bij Beerschot AC assistent-trainer van Jacky Mathijssen, en stapte er solidair met zijn hoofdcoach op toen die werd ontslagen.

Van Winckel is in het bezit van een UEFA Pro License-diploma. Vorig jaar leidde hij als technisch directeur, samen met bondscoach Bert van Marwijk, de nationale ploeg van Saudi Arabië naar het WK in Rusland.

Prins Abdullah Bin Mosa’ad bin Abdulaziz al-Saud werkte met Van Winckel samen bij Aziatische topclub Al-Hilal Saudi en de nationale ploeg van Saudi-Arabië en stelde hem in december 2017 bij Sheffield United aan als Club Director.