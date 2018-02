Boring naar aardwarmte mislukt? Dan betaalt Vlaanderen u terug

BrusselDe Vlaamse regering gaat zelf voor verzekeraar spelen om de diepe geothermie – het boren naar aardwarmte – in Vlaanderen aan te zwengelen. Ondanks het grote potentieel zijn er vandaag amper investeerders voor deze bron van hernieuwbare energie. Oorzaak is de gebrekkige kennis van onze ondergrond, waardoor het risico op mislukte boringen groot is. Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld) heeft nu een garantieregeling klaar, waardoor bedrijven terugbetaald worden als de boringen mislukken.