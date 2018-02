‘Firebuilding’ van Limburgse brandweerschool opnieuw geopend

Genk - Een bijkomend onderzoek van het oefenhuis - de zogenaamde ‘firebuilding’ - van de Limburgse brandweerschool PLOT (Provincie Limburg Opleiding en Training) heeft aangetoond dat het gebouw al deels opnieuw opengesteld en op korte termijn zelfs volledig hersteld kan worden. Dat melden het PLOT en de provincie Limburg dinsdag.

Het PLOT annuleerde uit veiligheidsoverwegingen alle oefeningen voor een bijkomend expertiseonderzoek door een gespecialiseerd bouwkundig studiebureau. Daaruit blijkt dat het gebouw - mits herstellingen aan het beton en het aanbrengen van nieuwe brandwerende bekleding in bepaalde zones - volledig opnieuw in gebruik kan worden genomen. Activiteiten zonder vuur of hitte mogen zelfs al onmiddellijk hernomen worden. Het oefengebouw is belangrijk voor het PLOT, want brandweerlui leren er hoe ze bij branden in appartementen moeten tussenkomen. Het gebouw wordt ook onder meer gebruikt voor de simulatie van huiselijke branden en voor klimoefeningen.

Temperatuurschommelingen

Een extern keuringsorganisme stelde eerder betonschade vast, die mogelijk op een stabiliteitsrisico wees. Daarom werd geadviseerd om het gebouw te herstellen alvorens verdere brandoefeningen uit te voeren. Het oefengebouw is vermoedelijk beschadigd door de temperatuurschommelingen bij het in brand zetten en afkoelen. “Omdat veiligheid zo belangrijk is bij de oefeningen in het PLOT, nemen we geen enkel risico en worden alle installaties op geregelde tijdstippen gecontroleerd door onze eigen mensen en door keuringsorganismen”, reageert Jacky Vastmans, directeur van het PLOT.

Veiligheid

De herstellingswerken zullen dan ook niet lang op zich laten wachten. “We wachten nu nog op het uitgebreide verslag van de bijkomende expertise en zullen dan op zeer korte termijn een aannemer aanstellen voor de herstellingswerken”, zegt gedeputeerde van Veiligheid Ludwig Vandenhove (sp.a), bevoegd voor het PLOT. “Hoe dan ook mag uit dit voorval blijken dat we geen enkel risico nemen op het vlak van de veiligheid van onze cursisten en instructeurs. De brandweerkorpsen hebben de taak in te staan voor de veiligheid van de burgers. De overheid, in dit geval het PLOT, heeft de taak om ook in te staan voor de veiligheid van onze (toekomstige) brandweervrouwen- en mannen, en onze instructeurs”, aldus Vandenhove.