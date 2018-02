Sky-teambaas Dave Brailsford gelooft rotsvast in onschuld van Froome, maar Fransen hakken opnieuw in op Brit

Voor Dave Brailsford, teambaas van wielerploeg Sky, staat vast dat Chris Froome geen straf verdient naar aanleiding van de te hoge waarde salbutamol die bij de Britse renner is aangetroffen tijdens de door hem gewonnen Ronde van Spanje. “Het is voor mij geen vraag: Chris heeft niets verkeerd gedaan”, zei Brailsford in Colombia tegen lokale verslaggevers.

Froome moet zich bij de internationale wielrenunie UCI verantwoorden voor de veel te hoge waarde van het anti-astmamiddel in zijn lichaam en riskeert een schorsing. Andere renners en zelfs UCI-baas David Lappartient vinden dat Sky tijdens het onderzoek Froome uit koers moet houden, maar de viervoudig Tourwinnaar start volgende week in de Ruta del Sol. “Het is een moeilijke situatie”, erkende Brailsford. “We willen dat de UCI de sport leidt, we hebben de regels van het WADA en we hebben ons team en het belang van de individuele renner. Voor die laatste twee ben ik verantwoordelijk, maar ik moet ook aan het belang van de sport denken. Maar ik geloof in zijn onschuld.”

Brailsford is niet blij met de publiciteit rond de zaak. “Dit is vertrouwelijk. Op dit moment had het nooit in de openbaarheid moeten komen. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Ook daarom steunen we hem, al begrijp ik dat het een moeilijke situatie is, voor iedereen. Het feit dat hij nu weer gaat rijden hebben we vanuit ieders standpunt bekeken, maar ik geloof in Chris en vind dat hij de mogelijkheid moet krijgen te fietsen, terwijl wij er op de achtergrond aan werken om aan te tonen dat hij niets verkeerds heeft gedaan. We willen snel zijn onschuld aantonen, maar dat vraagt een zorgvuldig onderzoek.”

Richard Virenque. Foto: Photo News

“Sky trekt zich niets aan van imagoschade”

Dat de Franse wielerwereld Froome intussen rauw lust, is al langer geweten. Onder andere Tourfavoriet Romain Bardet begrijpt niet dat de Brit kan koersen terwijl zijn dossier hangende is. Ook ex-ploegleider en huidig Frans bondscoach Cyrille Guimard vindt dat Froome en Team Sky hun boekje te buiten gaan.

“Sky neemt de vrijheid om te spelen met de regels om zo hun renner te laten koersen”, zegt hij in L’Equipe. “Het is een regelrechte provocatie. Het is zelfs erger, het is puur cynisme. Dat Froome start in de Ruta del Sol is een actie van ik en de rest kan stikken. Ze geven helemaal niets om het feit dat ze hiermee het imago van het wielrennen enorm schaden.”

“Ze willen de procedure zo lang mogelijk rekken. Dat geeft hen meer kans om iets technisch te vinden zodat Froome uiteindelijk wordt vrijgesproken. En nu gaat hij een ster worden in de Ruta del Sol. Want alle camera’s zullen op hem gericht zijn. Een schande is dat. Misschien kunnen andere renners wat doen. Zoals niet naast hem rijden of weigeren dopingcontroles te ondergaan.”

De Franse sportkrant vroeg ook de mening van Richard Virenque, ooit zelf betrokken bij een dopingschandaal. “Ik zie niet in waarom Froome niet kan starten in Spanje. Het is net een race die hij zou moeten rijden terwijl zijn dossier loopt. Maar als ik hem was, zou ik aankondigen niet te starten in de Tour. De druk gaat gewoon té groot zijn.”