Opnieuw raak voor Quick Step Floors: Gaviria snelt naar etappewinst in Colombia Oro y Paz

Fernando Gaviria heeft dinsdag in eigen land de eerste rit in de Colombia Oro y Paz (cat. 2.1) gewonnen, een wedstrijd die dit jaar voor het eerst op de wielerkalender staat. De 23-jarige sprinter van Quick-Step Floors was na 99,9 kilometer met start en aankomst in Palmira sneller dan zijn landgenoot Juan Sebastian Molano. Zijn Argentijnse teamgenoot Maximiliano Richeze sprintte nog naar de derde stek.

Gaviria is ook de eerste leider. In de stand gaat hij twee landgenoten voor. Miguel Angel Rubiano is op één seconde tweede, Molano op vier seconden derde.

De Colombiaan Nairo Quintana raakte met zijn broer Dayer betrokken bij een val op vijf kilometer van de streep. Het incident bleef zonder gevolgen voor beide renners, die gewoon aan de start van de tweede rit zullen verschijnen.

Voor Gaviria is het de tweede overwinning dit jaar. Eerder won hij al de openingsrit in de Ronde van San Juan (cat. 2.1) in Argentinië, die hij overigens niet uitreed. In de vierde etappe gooide hij de handdoek in de ring na een val.

Woensdag zal de tweede rit, 183,4 kilometer lang, eveneens in Palmira starten en eindigen. Het belooft opnieuw een kolfje naar de hand van de sprinters te worden.

De eerste editie van de Colombia Oro y Paz eindigt zondag met de zesde rit, die van Armenia naar Manizales leidt over 187,8 bergachtige kilometers.

#ColombiaOroyPaz Fernando Gaviria (QST) gana la 1ª etapa en Palmira y es líder. A falta de confirmación, @NairoQuinCo ha entrado a cola del pelotón (ver imagen) y concluye la jornada sin ceder tiempo. pic.twitter.com/KIByAZnTIV — Movistar Team (@Movistar_Team) 6 februari 2018

Colombia, you are amazing!!! Love your love for cycling!#ColombiaOroyPaz pic.twitter.com/dxKdh95XMc — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 6 februari 2018

Races led by @FndoGaviria since turning pro:

Tour de San Luis

Tour de Pologne

Vuelta a San Juan

Volta ao Algarve

Giro d'Italia

Tour of Guangxi

Colombia Oro y Paz#WayToRide pic.twitter.com/pzBzjHkdq2 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 6 februari 2018

Uitslag:

1. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) in 2u07’05”

2. Juan Sebastian Molano (Manzana Postobon) z.t.

3. Ariel Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors)

4. Matteo Malucelli (Androni - Sidermec - Bottecchia)

5. Álvaro José Hodeg (Quick-Step Floors)