Telenet-klanten kunnen vanaf april in heel Europa mobiel tv kijken

Telenet-klanten kunnen voortaan via televisiestreamingdienst Yelo Play in België live tv-kijken op 3G, 4G of op eender welke wifi. Vanaf 1 april kan dat in heel Europa. Dat meldt het telecombedrijf dinsdag. Eerder was dit alleen mogelijk via een Telenet-internetverbinding.

Telenet-klanten kunnen voortaan via televisiestreamingdienst Yelo Play in België live tv-kijken op 3G, 4G of op eender welke wifi. Vanaf 1 april kan dat in heel Europa. Dat meldt het telecombedrijf dinsdag. Eerder was dit alleen mogelijk via een Telenet-internetverbinding.

Opnames bekijken blijft voorlopig alleen mogelijk via een Telenet-verbinding. Abonnees van Play of Play More kunnen wel tot zeven dagen terug programma’s herbekijken via alle netwerken.

Eind 2017 telde de dienst zowat een half miljoen gebruikers. De nieuwe functionaliteiten worden automatisch beschikbaar in de Yelo Play app na een update.

Een halfuur naar televisie kijken via 3G verbruikt volgens Telenet ongeveer 400Mb. Een aflevering van een serie van 45 minuten verbruikt gemiddeld 600MB.