Asiel van Genk vangt eerste niet-gechipte bully XXL op

Genk - In het dierenasiel van Genk is eind januari de eerste bully XXL binnengebracht, een Amerikaanse kruising tussen terriers, bulldogs en pit bulls. Twee jaar geleden waren er al signalen dat dit megaras vanuit Amerika naar Limburg werd geïmporteerd. “Mensen die zo’n hond aanschaffen, moeten heel goed nadenken”, waarschuwt An Fransen van het dierenasiel. "Als een bully XXL aanvalt, kan de impact zeer groot zijn.”

Op 20 januari bracht een koppel uit het Lummense Lotje, want zo werd de viervoeter gedoopt, binnen. De mensen hadden de hond aan het Schulensmeer gevonden. “Lotje was in goede gezondheid” ...