Diestse brengt zelfgebrouwen Tripel V op de markt: “Een paar jaar geleden lustte ik zelfs geen bier”

Diest - “Het is zo onwezenlijk: mijn broer en zijn vriend brouwen een biertje op school, ik stap mee in de verkoop en straks is het op de markt in Noorwegen.” De Diestse Nele Strauwen (23) heeft het zelf moeilijk om het succes van Tripel V te bevatten. “En zeggen dat we dat gedaan hebben zonder de minste ervaring.”

Het ondernemen zit bij Nele Strauwen in de genen. Interieurzaak Keldermans Wonen, met vestigingen in Herk-de-Stad, Lubbeek en Asse, wordt gerund door haar vader. Ook haar moeder draaide mee in de familiezaak ...