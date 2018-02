“Bachelorstudent op kot kost gemiddeld 7.000 euro per jaar”

Hasselt / Diepenbeek - Aan studeren hangt een heel prijskaartje vast. Denk maar aan het inschrijvingsgeld, de huur voor een kot of de kosten voor vervoer. Het totaalplaatje? “De studiekost voor een bachelorstudent aan de hogeschool die pendelt is zo’n 2.801 euro voor een jaar, voor een kotstudent is dat 7.019 euro”, zegt Dieter Stynen van de Gezinsbond. “Studeer je aan de universiteit, dan komt het neer op zo’n 2.442 euro op een jaar voor een pendelstudent en 6.660 euro voor een kotstudent.”

