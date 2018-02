Geen extra maatregelen op parking na dodelijk ongeval

Tessenderlo -

Op de parking van het Total tankstation langs de E313 in Tessenderlo, waar vorige week een dodelijk ongeval gebeurde, staan nog altijd vrachtwagens geparkeerd in de berm op de inrit. Wegen en Verkeer en ook Total Belgium zeggen dat ze na het ongeval geen bijzondere maatregelen nemen, maar pleiten voor een nationale aanpak. Wegpolitie Limburg zegt wel strenger op te treden tegen illegaal geparkeerde vrachtwagens. “Maar wij hebben niet de manschappen om overal in te grijpen en ook wij vragen een structurele aanpak”, zegt commissaris Stefan Tuerlinckx.