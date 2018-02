Hij ging onderuit tegen Goffin in de Davis Cup maar Hongaar en Limburgs ballenmeisje zorgen voor ‘foute foto’

Het Belgische Davis Cup-team plaatste zich zondag voor de kwartfinales door Hongarije met 3-2 aan de kant te zetten. David Goffin bezorgde ons land het beslissende derde punt met een zege in vier sets tegen Márton Fucsovics. Al leek die tijdens de partij iets meer oog te hebben voor ballenmeisje Luna Stevens.

De Limburgse is vooral bekend als de WAG van Zulte Waregem-speler Sandy Walsh, maar draaft regelmatig op als ballenmeisje tijdens de Davis Cup. Net als haar zus Lenthe trouwens, die dat doen in dienst van Adecco.

Een wakkere kijker van de wedstrijd tussen Goffin en Fucsovics merkte een opvallend beeld op van de Hongaar. Die zat op een bepaald moment zonder T-shirt op zijn stoeltje, terwijl Stevens achter hem stond. Fucsovics speelde iets naar binnen en keek plots achterom. Richting de boezem van de Belgische, zo lijkt het.

“When you want to play tennis but there is ‘two’ much distraction”, was het commentaar bij de foto op Facebook. Stevens was er echter als de kippen bij om de zaak recht te zetten. “Haha, wat een gezichtsbedrog! But still funny though, tjaaaaa”, was haar reactie. Fucsovics keek dus naar iets of iemand in het publiek. Een misverstand dus, maar wel een foto voor de eeuwigheid.