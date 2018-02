Einde van een tijdperk? Premier League overweegt invoering winterstop

De Engelse Premier League denkt er ernstig over na om een winterstop in te voeren wanneer het volgend pakket met televisierechten wordt vastgelegd. In de hoogste voetbaldivisies van Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en ook bij ons worden de competities steeds onderbroken door een winterpauze.

Eerder verklaarde de Football Association dat een winterstop niet ingevoerd kan worden voor het aflopen van de televisiedeals in 2019. De onderhandelingen over die televisierechten zijn al enkele maanden bezig en schijnen constructief te verlopen. Een pauze in januari is onderwerp van debat. Als de winterstop wordt ingevoerd zal die geen invloed hebben op het traditionele eindejaarsprogramma van de Premier League. Op Boxing Day, tweede kerstdag, zal er dus nog altijd gevoetbald worden.

Een akkoord over het volgende pakket met televisierechten voor de periode 2019-2022 wordt volgende week verwacht. De Premier League hoopt op een stijging ten opzichte van de huidige tv-deal, die 5,14 miljard pond omvat voor 168 live-matchen per seizoen.

Een winterstop zou alvast op gejuich onthaald worden door enkele topcoaches. Manchester City-trainer Pep Guardiola verklaarde vorige maand nog dat het eindejaarsprogramma “moordend” was voor zijn spelers. Zijn collega bij Manchester United, Jose Mourinho, zei dat het gebrek aan een lange rustpauze de kansen van de Engelse clubs in de Champions League doet slinken.