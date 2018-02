Ethische hacker voorspelt afloop van ‘Temptation Island’, en dit zijn de bewijzen

Ethische hacker Inti De Ceukelaire laat weer van zich horen. De jongeman die er eerder in slaagde om op creatieve wijze de telefoonnummers van bv’s of politici te ‘raden’ en het e-mailadres van Melania Trump achterhaalde, voorspelt nu hoe het populaire Vijf-programma ‘Temptation Island’ zal aflopen. Hij benadrukt dat hij daarvoor niet eens heeft moeten hacken en dat zijn methode dus perfect legaal is.

OPGELET. Wil je nog niet weten hoe het mogelijk met de koppels van ‘Temptation Island’ zal aflopen? Lees dan vooral niet verder.

Foto: LDS

“Omdat ik toch niets beter te doen heb, ging ik eens door de Facebook-profielen van de deelnemers van dit jaar”, schrijft Inti De Ceukelaire in een blogpost. “Op het eerste gezicht lijken ook die accounts goed afgeschermd, al is dat buiten mijn website Stalkscan.com gerekend.” Stalkscan.com is een tool die De Ceukelaire ontwikkelde en vroeger onder de naam Facebookscanner.com door het leven ging. Wie de link naar iemands Facebookprofiel op de site invult, kan door alle gegevens bladeren die die persoon ooit publiek op Facebook deelde. De resultaten zijn vaak erg confronterend, maar de tool is perfect legaal.

De Ceukelaire haalde de accounts van elk van de Vlaamse ‘Temptation Island’-deelnemers door zijn tool en lijstte zijn bevindingen per koppel op.

Kevin & Megan

Megan heeft in de maanden na ‘Temptation Island’ veel posts geliket die “mensen in een gezonde relatie niet echt snel zouden liken”, aldus De Ceukelaire.

Foto: medium.com/@intideceukelaire

Toch lijkt hun relatie nog niet helemaal ten dode opgeschreven: na de opnames werden Kevin en Megan nog samen getagd in een filmpje én houden ze elkaars hand innig vast op een foto.

Foto: medium.com/@intideceukelaire

Het verdict: Megan geeft Kevin na ‘Temptation Island’ nog een zesde kans. “Dat liefde blind maakt konden we al zien, maar liefde maakt dus blijkbaar ook koekerond!”

Tim & Deborah

“Er is geen deerne die een reactie van hem ontloopt”, klinkt het over Tims Facebookactiviteit van de laatste maanden. En inderdaad: bijgevoegde screenshots laten weinig aan de verbeelding over.

Foto: medium.com/@intideceukelaire

De Ceukelaire vond bovendien een niet mis te verstane foto van Tim en verleidster Yana, en een advertentie waarin hij onder een schuilnaam en twee weken na de opnames probeerde zijn woonst te verkopen.

Foto: medium.com/@intideceukelaire

Deborah vond dan wel enkele foto’s over huwelijk en trouwen leuk, het waren vooral quotes over exen die een blauwe duim meekregen.

Foto: medium.com/@intideceukelaire

“Dat ze nog wakker ligt van haar ex, dat is duidelijk”, besluit De Ceukelaire. “Maar of die ex Tim zou heten of niet, dat laat ik aan jou over.”

Wie benieuwd is naar de toestand van de Nederlandse koppels, hoeft niet te wanhopen. De Ceukelaire plant in een volgende blogpost een uitgebreide analyse van Danielle, Mezdi, Vanessa en Jeremy.