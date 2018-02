Aanhoudingsbevel tegen Julian Assange blijft na zes jaar nog steeds van kracht

Het Britse aanhoudingsbevel tegen Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderssite Wikileaks, blijft van kracht. Dat heeft de rechtbank in Londen dinsdag beslist.

De 46-jarige Julian Assange leeft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij heeft er asiel gekregen, nadat tegen hem een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd op basis van een klacht wegens onveilige seks met twee vrouwen.

Maar omdat die klacht intussen geklasseerd is door het Zweedse parket, argumenteerden de advocaten van Assange dat het aanhoudingsbevel zijn “doel en functie” had verloren. Dat argument werd dinsdag evenwel verworpen door het Westminster Magistrates’ Court. Het Britse gerecht verwijt Assange dat hij zich niet aan de voorwaarden van zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling had gehouden, toen hij 2012 naar de ambassade was gevlucht.

Door de beslissing kan Assange nog altijd worden opgepakt van zodra hij de Ecuadoraanse ambassade verlaat. Assange vreest dat hij daarna zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij berecht kan worden voor de publicatie van honderdduizenden geheime documenten over onder meer operaties in Irak en Afghanistan.