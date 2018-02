Koningin Mathilde in uitzonderlijke videoboodschap: “Zeg neen tegen cyberpesten” Video: YouTube

Koningin Mathilde heeft voor de allereerste keer een persoonlijke videoboodschap met de wereld gedeeld. Daarin richt ze zich tot alle jongeren op sociale media om te strijden tegen cyberpesten. “Gebruik je gezond verstand en heb altijd respect voor elkaar”, vertelt ze.

Met de boodschap worden niet enkel jongeren aangesproken die zich wagen aan cyberpesten. Ook voor zowel kinderen die het slachtoffer zijn van cyberpesten als jongens en meisjes die getuige zijn van het fenomeen, heeft de koningin een boodschap. “Laat niet toe dat cyberpesten iemands leven overhoop gooit”, stelt Mathilde. “Zie je dat anderen gepest worden of het moeilijk hebben? Kom dan op voor elkaar. Kom op tegen pesten.”

De koningin biedt ook tips aan slachtoffers die moeilijk kunnen omgaan met hun situatie. “Word je bang, boos of verdrietig van dingen die online gebeuren? Praat er dan over”, aldus Mathilde. “Blijf er niet alleen mee zitten. Praat met je ouders, vrienden of iemand anders die je vertrouwt. Er is altijd wel iemand die naar je zal luisteren kan steunen.”

Safer Internet Day

Haar conclusie maakt de koningin op kordate wijze duidelijk. “Ik vraag jullie allemaal om neen te zeggen tegen cyberpesten. Jij bent de held, niet de pester. Want cyberpesten is echt niet oké.”

De timing van de videoboodschap hoeft niet te verwonderen. Vandaag is het Safer Internet Day, een wereldwijd evenement dat door de Europese Commissie wordt georganiseerd. Door een samenwerking tussen ruim 110 landen wordt de aandacht gevestigd op hoe belangrijk het is om van het internet een fijne en veilige plaats te maken.