Glen De Boeck: “Van hoopje ellende een ploeg gemaakt”

Kortrijk is dezer dagen op rondreis in Limburg. Zaterdag zette het in de competitie STVV op Stayen weg met 0-2. Vanavond verdedigt het in de Luminus Arena de 3-2-zege uit de heenmatch in de halve finale van de beker. “Ik hoor dat het onrustig is in Genk”, aldus Kortrijk-coach Glen De Boeck (foto).

“Vorige week hebben fans er nog de training verstoord, al zullen ze door de zege op Moeskroen wel weer achter de ploeg staan. Maar er zouden ook minstens 600 KVK-fans zijn. Het leeft hier, die beker. Ik geef ons 50 procent kans. Als ik moet kiezen, dan speel ik liever een bekerfinale dan play-off 1. Maar zaterdag zeg ik misschien toch dat ik play-off 1 verkies.”

De revival van Kortrijk onder De Boeck en zijn assistenten Lorenzo Staelens en Wouter Vrancken is opmerkelijk. KVK won 9 van de voorbije 13 matchen. “Als ik nu zeg dat ik verbaasd ben over wat we op drie maanden hebben klaargespeeld, roept iedereen: ‘De Boeck is een dikke nek’! Maar toen ik hier op 8 november toekwam, heerste er paniek. We hebben van een hoopje ellende een ploeg gemaakt die elke match presteert. Dat kan toch alleen maar met de aanpak van de nieuwe staf te maken hebben? Wij moeten toch een hemelsbreed verschil hebben gemaakt? We hebben dit neergezet met dezelfde spelers, zonder een rij versterkingen. Als de kwaliteit van de spelersgroep had volstaan, had het bestuur helemaal niet van trainer moeten veranderen, hé.”