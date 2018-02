Ndongala geschorst omdat Standard pas woensdag speelde

Geen Dieumerci Ndongala in de selectie tegen KV Kortrijk. Hij is geschorst, omdat hij met Standard in het bekertoernooi zowel tegen Heist (20/9) als in Oostende (12/12) geel pakte.

Normaal zou Ndongala om die reden de heenmatch van de halve finales van Standard tegen Club Brugge gemist hebben. Maar die werd pas op woensdagavond 31 januari gespeeld, op het moment dat Ndongala al getransfereerd was naar KRC Genk. Racing had zijn heenmatch in de halve finales al op dinsdag afgewerkt. Daardoor wordt de eerstvolgende bekerwedstrijd, die Ndongala wegens zijn twee gele kaarten moet missen, Genk-Kortrijk. En kan de buitenspeler vanavond zijn spraakmakende debuut niet bevestigen.