Dylan Groenewegen wint eerste koninklijke sprint in Dubai

What a finish in the first stage of the Dubai Tour! Dylan Groenewegen of @LottoJumbo_road takes it on the line pic.twitter.com/yv1k8Ju94M

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe in de Ronde van Dubai (2.HC) gewonnen. Na 167 kilometer was de Nederlander van LottoNL-Jumbo in Palm Jumeirah nipt de snelste in een massasprint, voor Magnus Cort Nielsen en Elia Viviani. Quick Step Floors werd met een derde plaats niet beloond voor het geleverde werk. Groenewegen is uiteraard de eerste leider, de rittenkoers in de woestijn eindigt zaterdag.

Belg in de aanval

De Belg Nathan Van Hooydonck (BMC) was de eerste aanvaller van de Dubai Tour. Samen met lokale held Mohammed Al Mansoori trok hij ten aanval in de openingskilometers van de vlakke openingsetappe van 167 kilometer, met start aan de Skydive Dubai en aankomst op de Palm Jumeirah. De twee kregen het gezelschap van Andrew Fenn, Daniel Teklehaimanot en Charles Planet.

Sprintersploegen in de achtervolging

Met Marcel Kittel, Mark Cavendish, Elia Viviani, Alexander Kristoff, Dylan Groenewegen, John Degenkolb, Giacomo Nizzolo, Sonny Colbrelli en Nacer Bouhanni stikt het in Dubai echter van de topsprinters: alleen Peter Sagan, André Greipel en Caleb Ewan zijn er niet.

Van bij de start onderhielden Katusha-Alpecin en Quick Step Floors dan ook het tempo in het peloton en de vijf bleven constant in het vizier van de sprintersploegen. Zonder wind of waaiers werd het zo een gezapige etappe, het was Quick Step Floors dat het meeste werk opknapte in dienst van kopman Viviani. Naarmate de finish naderde werd het tempo toch wat verhoogd, waardoor de onvermijdelijke massasprint er ook kwam.

Aangekondigde sprint

Andrew Fenn werd als laatste vluchter uiteindelijk ingerekend op 9 kilometer van de streep, waarna het zenuwachtige gewriemel als voorbereiding op de eigenlijke sprint kon beginnen. Zelfs op de brede wegen bleek een val onvermijdbaar, zonder noemenswaardige slachtoffers.

De blauwe trein van Quick Step bleef bergen werk verzetten maar het was Dylan Groenewegen die het afmaakte, vlak voor Magnus Cort Nielsen van Astana en Elia Viviani. Europees kampioen Alexander Kristoff werd vierde, Nacer Bouhanni vijfde. Loïc Vliegen werd eerste Belg op de tiende stek, in die top-10 ontbraken de verwachte namen van onder meer Kittel, Degenkolb en Cavendish.

Een mooi begin van het seizoen voor de 24-jarige Groenewegen, die vorig seizoen in de Tour de France de sprint won op de Champs-Elysées.

Woensdag krijgt Groenewegen opnieuw een kans op ritwinst: de tweede rit is 190 kilometer lang en opnieuw op maat geschreven van de sprinters.

Dubbel gevoel bij Cort Nielsen:

"Very nice start of the season for me!"



First reaction of Magnus Cort about his second place at stage 1 of #DubaiTour. #AstanaProTeam pic.twitter.com/UCIr5iz50h — Astana Pro Team (@AstanaTeam) 6 februari 2018

Materiaalpech voor Kittel

Marcel Kittel kon zijn kansen niet naar behoren verdedigen door materiaalpech, vertelde hij achteraf:

Uitslag:

1. Dylan Groenewegen

2. Magnus Cort Nielsen

3. Elia Viviani

4. Alexander Kristoff

5. Nacer Bouhanni

6. Jacob Hennessy

7. Eric Young

8. Sonny Colbrelli

9. Andrea Peron

10. Loïc Vliegen