Ben Roelants bezocht Nepal voor het programma En Route op Evenaar. Alleen had hij deze keer besloten om het mooiste land ter wereld niet alleen te doorkruisen: hij nam zijn vader mee. In het eerste deel van deze reeks zie je hoe vader Roelants een cultuurshock ervaart wanneer hij in Katmandu arriveert. Het is een ware overrompeling van geuren en kleuren.

Deze reportage kwam er in samenwerking met de Nepal Tourism Board. Meer informatie kan je hier vinden.