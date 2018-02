Het moment dat je maar niet doorhebt dat je geen trui vasthebt...

Dit hilarische filmpje gaat momenteel viraal. Je ziet een handvol Poolse mannen in een woonkamer. Het is duidelijk geen dikketruiendag voor hen, want de meesten lopen in ontbloot bovenlijf. Terwijl er volop een discussie woedt, is er eentje die toch wat koud krijgt en een trui wil aandoen, maar dat loopt helemaal niet zoals gepland… Wellicht hebben de lege blikken bier op tafel er iets mee te maken, maar het blijft ongelofelijk dat hij twee minuten en vele pogingen lang niet doorheeft dat hij een broek over zijn hoofd probeert te krijgen in plaats van een trui...