Joren Paulus verkast naar Hasselt

Gelko Hasselt bouwt aan de ploeg van komend seizoen en legde alvast Joren Paulus vast. De seizoensrevelatie maakt verrassend de overstap van rivaal Celtic Houthalen, waar hij zich in een mum van tijd opwerkte tot sterkhouder.

Het tweebenige jeugdproduct van Pibo Hoeselt zit bij zijn debuut in de hoogste klasse al aan 18 goals in 16 officiële matchen. “Ik heb de ambitie om de stap te zetten naar een club in de top drie van België en had een goed gesprek met de coach (Carmelo Nieddu, nvdr)”, aldus de 22-jarige Tongenaar, die futsal graag wil blijven combineren met veldvoetbal in de derde amateurklasse bij Heur-Tongeren. Hasselt anticipeert op een mogelijk vertrek van meerdere vaste waarden.