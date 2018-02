Na de sneakers, de rode jurk in ‘Blind Getrouwd’: “Veel bruiden willen iets anders dan wit”

Vorige week koos Marjolein uit ‘Blind Getrouwd’ voor sneakers onder haar trouwjurk, deze week koos aanstaande bruid Esther voor een rode jurk. En ook zij is blijkbaar geen uitzondering: “Eén op tien bruiden wil graag een andere kleur dan het traditionele wit”.

Voor Esther was het geen vreemde keuze: de rode trouwjurk stond haar gewoon mooier dan de witte. Bovendien was de kleur symbolisch voor haar: ze heeft Chinese roots, haar moeder komt uit Hongkong, en in China staat rood symbool voor geluk. Chinese bruiden hebben vaak twee jurken, waarvan één in het rood, omdat die geluk zou brengen.

“Hoewel witte jurken nog altijd de hoofdmoot uitmaken, kiest ongeveer één op tien bruiden bij ons voor een niet-traditionele kleur”, zegt Gaiana Thoun, verantwoordelijke van de bruidswinkel JPC Collection in Antwerpen, waar Esther haar kleed koos. “Dat kan rood zijn, maar ook lichtblauw, roze, of zelfs zwart. Wij durven zeker voorstellen aan bruiden om eens een andere kleur te proberen - we vinden het belangrijk dat we dat aanbod hebben. Maar ze vragen er ook zelf om, bijvoorbeeld wanneer het huwelijk in het buitenland is en het wat meer kleur mag hebben, of wanneer het een huwelijk in intieme kring is.”

Rode das

Toeval of niet, maar haar bruidegom Tim koos voor een rode das. Een teken dat ze voor elkaar bestemd zijn? “Ik vermoed dat de stylisten van het programma dat aan elkaar doorgegeven hebben, zodat ze mooi samen in beeld zouden komen”, zegt Gaiana. “Het is altijd belangrijk dat het pak van de bruidegom afgestemd is op de jurk van de bruid. Maar zeker als het om een opvallende kleur gaat, is het mooi dat die kleur ook terugkomt bij de bruidegom in details, zoals een hemd, een das of een pochet. Dat probeer ik ook altijd mee te geven aan de mama en de schoonmama, als die mee de jurk komen kiezen.”