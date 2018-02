Voetbalanalist René van der Gijp reageert op hetze na grap over Bo Van Spilbeeck: “Nederland is helemaal doorgeslagen”

De Nederlandse voetbalanalist René van der Gijp heeft gereageerd op de hetze die was ontstaan na de vorige uitzending van het satirische voetbalprogramma Voetbal Inside, toen hij een pruik had opgezet en vertelde dat hij als vrouw door het leven zou gaan naar het voorbeeld van Bo Van Spilbeeck. Een grapje dat heel wat teweeg bracht. In de uitzending van gisteren reageerde hij op zijn eigen manier: “We zijn in Nederland helemaal doorgeslagen en helemaal de weg kwijt.”

“Over wat er gebeurde met dat pruikje enzo”, begon hij in de uitzending van gisteren zelf over het heikele thema. “Ik heb wel wat mailtjes gehad maar het vervelende is dat iedereen bij de televisie denkt dat de kijker achterlijk is. Ik geloof dat echter niet. Vanuit RTL werd mij gevraagd om hier te zeggen dat ik niets tegen homo’s heb. Ik héb inderdaad niets tegen homo’s of transgenders! Het zou me een zorg zijn... Maar ik denk dat heel veel kijkers dat donders goed weten. Die zijn niet volslagen idioot. Kijkers kunnen echt zelf wel bepalen wat zij van een grapje vinden en wat ik ermee bedoel. Ik bedoel er helemaal niks mee. Ik werd ook gevraagd om in een ander tv-programma van RTL te gaan zitten, waar andere transgenders aanwezig zouden zijn. Om daar te gaan zeggen dat ik niets tegen hen heb? Dat weten ze toch ook wel.”

“Of ik geschrokken ben? We zijn in Nederland helemaal doorgeslagen en helemaal de weg kwijt. Wij hebben hier allemaal nog drie maanden contract maar zouden er geen punt van maken om te stoppen. We kappen er toch lekker mee, wat moet ik met al dat gezeik aan mijn kop een heel weekend? Rot lekker op! En dan zet ik in die laatste uitzending toch lekker weer die pruik op...”

“Het is een selectieve verontwaardiging”

De rest van de tafel kon Van der Gijp wel bijtreden: “Nederland is wat aan het verzuren, het is een selectieve verontwaardiging”, aldus Johan Derksen. “Wij vertolken de stem van het volk in de kantine, van de gewone voetbalman in een bruine kroeg. Ik heb de indruk dat ze aan het wachten zijn om ons te betrappen op foute zinnetjes. We lokken dat zelf ook wel uit, dat geef ik toe, maar het is selectieve verontwaardiging. Al die tv-programma’s lokken zelf die consternatie uit door erover te praten. Maar we moeten natuurlijk ook niet gaan huilen en gaan hier niet om de hete brei draaien. Anders moeten ze ons maar gewoon van de buis halen.”

