Coucke geeft forfait voor duel tussen KV Oostende en Anderlecht, maar het blijft op de toppen van de tenen lopen

KV Oostende-Anderlecht wordt zaterdag een speciale match. De club die Marc Coucke kocht tegen de club die Marc Coucke voor 1 maart verkocht moet krijgen. Alleen zal Marc Coucke zelf niet aanwezig zijn. Hij is tijdens de krokusvakantie op reis met zijn gezin.

Zowel Anderlecht (voor de ­titel) als KV Oostende (voor het behoud) kan de punten goed gebruiken. Dat loopt dus dubbel voor Marc Coucke. Tot nu toe zat de zakenman nog steeds met een KVO-sjaal op de tribunes, maar welke sjerp moet hij zaterdag dragen?

Het probleem stelt zich niet. “Onze voorzitter zal niet aanwezig zijn”, vertelt Patrick Orlans, algemeen directeur van KVO. “Neen, het is geen vlucht. Elk jaar tijdens de krokusvakantie gaat Marc op reis met zijn kinderen (deze keer naar Dubai, nvdr.). Dat staat al lang gepland.”

Het klopt dat Coucke in het voorjaar een familietrip maakt. Soms plant hij die trip ook in de kerstvakantie, maar dit jaar komt de latere reis dus goed uit, want Coucke weet dat zijn aandeel in twee clubs erg gevoelig ligt. Zeker toen vorige week nog net het idee werd afgeblokt om Milic van KVO naar RSCA te transfereren.

Hommage

Insinuaties van belangenvermenging zijn nooit veraf en ook de Oostendse fans kunnen kritisch zijn. Voor zaterdag plant KV Oostende alvast de ludieke actie Ik blijf KVO met medeweten van Coucke. “Het is niet de bedoeling iemand te schofferen”, weet Orlans. “Het zijn prikjes. Niemand vergeet dat Coucke Oostende naar ongekende hoogtes bracht. Nu plagen we hem, maar in zijn laatste thuismatch tegen STVV krijgt hij een hommage.”

Het is trouwens niet de eerste keer dat Coucke een wedstrijd van Oostende mist. Toeval of niet, maar op 25 januari had de toekomstige Anderlecht-voorzitter net griep toen KVO op Club Brugge speelde. Op 9 december 2017 gaf hij ziek verstek tegen KV Mechelen hoewel hij toen naargelang de bron in Londen was voor een Engelse overnemer van Oostende of om er Roger Vanden Stock te ontmoeten. Geruchten.

Het blijft op de toppen van de tenen lopen. Marc Coucke en Luc Devroe besloten in de aanloop naar Anderlecht geen interviews te geven. En over de verkoop van KVO heeft iedereen zwijgplicht.