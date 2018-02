Ashley Graham poseert samen met haar moeder voor badpakkenmerk

Foto: Swimsuits for All

Ashley Graham (30), zowat het bekendste plus-sizemodel van het moment, heeft voor de fotoshoot van Swimsuits for All opmerkelijk genoeg het gezelschap gekregen van niemand minder dan haar moeder Linda Graham. Samen poseren ze op het strand in Marokko.

Het gaat hard voor Ashley Graham. Zo sierde ze onlangs nog de cover van Vogue, wordt ze het nieuwe gezicht van Revlon en wist ze een plaatsje in de vaste jury van Tyra Banks in 'America's Next Top Model' te verzekeren. Haar nieuwste stunt is een reclamecampagne voor Swimsuits for All, mét haar mama Linda.

Het werd voor hen beiden een ongewone ervaring op het strand in Marokko. "Mijn moeder is er altijd voor me geweest, tijdens alle hoogtes en laagtes om uiteindelijk te geraken waar ik nu sta. Het is dan ook surrealistisch dat ze voor de camera is gaan staan in een van mijn ontwerpen", vertelt Ashley in een interview met Vogue. "Daar stond ik dan op mijn 53ste, ik had nog nooit eerder een string bikini aangehad", herinnert Linda zich.

Geen trend

"Ik wil dat vrouwen van de leeftijd van mijn moeder zich hierdoor sterker voelen en weten dat ze er even knap kunnen uitzien in of het nu een badpak, bikini of string bikini is", zegt Ashley nog. "Ik geloof dat schoonheid boven leeftijd, ras en maat uitstijgt. En het is geen trend, je kunt je in elke levensfase mooi voelen."