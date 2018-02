Na de forse verliezen van vorige week, doken gisteren de beurzen opnieuw lager. Het begin van een gezonde marktcorrectie? Of de aanloop naar een heuse beurskrach?

Is dit het langverwachte keerpunt op de financiële markten? Nadat Wall Street vrijdag zijn slechtste handelsdag in 20 maanden had beleefd, eindigden gisteren ook de Aziatische beurzen in het rood en gingen ...