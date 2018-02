Slaat de Vloek van de Premier League toe voor Chelsea-coach Antonio Conte?

Antonio Conte zal het seizoen niet uitdoen bij Chelsea. Dat lijkt steeds waarschijnlijker, zeker na de pijnlijke nederlaag tegen Watford (4-1). De Italiaan lijkt zo het nieuwste slachtoffer te worden van de Vloek van de Premier League: in vier van de laatste vijf seizoenen was de coach van de Engelse kampioen het jaar erna niet meer aan de slag. Wordt Conte nummer vijf in de rij? Voor de match vroeg hij nog openlijk de steun van het bestuur, maar toen bleef het stil...

Roberto Mancini zette de trend in nadat hij met Manchester City in 2012 de legendarische titel veroverde. Aguero(oooooo) scoorde de verlossende treffer na een thriller tegen QPR waardoor Manchester City voor het eerst de Premier League won. Het jaar erop zette de steenrijke club de Italiaan echter op de keien.

Sir Alex Ferguson greep toen met Manchester United net naast de titel, het jaar erop (2012/2013) was het wel prijs voor de Red Devils. De twintigste landstitel was een absoluut record en zou het laatste kunstje worden voor Ferguson. Hij ging na het seizoen op pensioen, met een hele hoop adelbrieven: onder Fergie won United onder meer 13 Premier League-titels , 5 FA Cups en 2 Champions League-trofeeën.

Ook de job van de Chileen Manuel Pellegrini was niet veilig, al bezorgde hij ManCity in zijn eerste seizoen de tweede titel in drie jaar (2013). Hij hield het daarna wel nog twee jaar vol, maar mocht in 2016 beschikken toen bleek dat de sjeiks Pep Guardiola hadden overtuigd om zijn kunstjes bij Bayern en Barcelona te herhalen in de Premier League.

Dat de eigenaars van Manchester City het vertrouwen in Pellegrini kwijt waren, had ook te maken met ene José Mourinho. De Portugees keerde in de zomer van 2013 terug naar Chelsea en bezorgde de Blues in 2014 meteen de titel. De vierde in de geschiedenis van de Londense club, maar toch haalde Mourinho Kerstmis niet. De ‘Special One’ werd op 17 december 2015 de laan uit gestuurd toen het vierkant draaide bij Chelsea. Ook Eden Hazard had toen boter op het hoofd, hij scoorde zijn eerste goal dat seizoen pas… in april.

Het incident met dokter Eva Carneiro was één van de druppels voor José Mourinho bij Chelsea. Foto: BELGAIMAGE

Maar het seizoen 2015-2016 ging niet de geschiedenisboeken in als ‘het jaar waarin Eden Hazard niet top was.’ Daar zorgde een klein ploegje uit midden-Engeland voor: degradatiekandidaat Leicester City verraste toen vriend en vijand door tegen alle verwachtingen in de Premier League te winnen. Architect van het succes van Leicester was Claudio Ranieri… maar aan alle sprookjes komen een einde. Toen het het seizoen daarop minder liep, ontsloegen de Thaise eigenaars de charismatische Italiaan.