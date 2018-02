Virus breekt uit op Winterspelen: meer dan duizend veiligheidsmensen in quarantaine, leger neemt over

Bij de 1.200 veiligheidsagenten voor de Winterspelen in Pyeongchang is er een virus uitgebroken. Het gaat om het uiterst besmettelijke Norovirus, dat braken, hoofdpijn en zware buikkrampen veroorzaakt. De organisatie neemt geen risico’s: nadat 41 mensen besmet geraakten, werd besloten om het hele beveiligingskorps te vervangen. 900 Zuid-Koreaanse militairen zullen in de plaats komen. De Winterspelen gaan deze vrijdag van start met de officiële openingsceremonie.

LEES OOK: Russische atleten blijven voor beroering zorgen, vier dagen voor start van Winterspelen

Van de 1.200 betrokken veiligheidsagenten werden er 41 zondag hevig ziek. Er werden ernstige vormen van diarree en braken vastgesteld en de slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis, waar het norovirus werd vastgesteld. Dit virus, dat wereldwijd aan de basis ligt van acute maag- en darmklachten, is erg besmettelijk en verspreid zich via voedsel of water.

Hoe de epidemie juist heeft kunnen uitbreken is voorlopig onduidelijk. Organisator Lee Hee-beom excuseerde zich en liet weten dat het ziektecontrolecentrum van de Winterspelen er alles aan doet om de juiste tegenmaatregelen te nemen. De organisatie zond de 1200 personen huiswaarts. "Ze worden vervangen door 900 militairen", klonk het.

Het getroffen personeel, allen werknemers van een private maatschappij, logeerde in een jongerencentrum in Pyeongchang, gescheiden van het atletendorp. De veiligheidsmensen zijn in quarantaine geplaatst en momenteel worden de waterbronnen en het voedsel gecontroleerd door de autoriteiten in het bergdorp waar de securitymensen verbleven.

Vorig jaar verspreidde het virus zich ook al eens in een hotel bij het WK atletiek in Londen, waardoor verschillende atleten ziek moesten afhaken.

De organisatie krijgt dus al te kampen met heel wat problemen, want ook de barre winteromstandigheden in Pyeongchang (-21°C) kunnen de openingsceremonie en bepaalde wedstrijden verstoren. Zo cancelden verschillende mensen al hun ticket voor de openingsceremonie en de ijskoude wind kan een discipline als het schansspringen verstoren.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP