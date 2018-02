Plantenbak Groenstraat aan diggelen gereden

Rekem

Lanaken - In de nacht van zaterdag op zondag, afgelopen weekeinde, heeft een voertuig een van de twee plantenbakken in de Groenstraat aan diggelen gereden.

Het is niet voor het eerst dat de twee plantenbakken, die nota bene zijn geplaatst om de snelheid van het verkeer in de straat te temperen, bij een aanrijding wordt vernietigd. Meerdere malen al zijn de in 2007 geplaatste bakken gerepareerd of vervangen. Het is bekend dat er, ondanks deze maatregelen, nog steeds veel te hard wordt gereden in de straat.