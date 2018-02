Bekende Britse sommelier introduceert de '20:20’-regel voor wijn

Joe Fattorini, een bekende Britse sommelier die onder meer 'The Wine Show' presenteert, heeft een opmerkelijke uitspraak over het serveren van wijn gedaan. Zo raadt hij aan om telkens de 20:20-regel in het achterhoofd te houden. Daarbij plaats je rode wijn in de koelkast en haal je witte wijn er net uit voor je die schenkt.

Witte wijn hoort in de koelkast thuis en rode wijn bewaar je best op kamertemperatuur, zo luidt het over het algemeen. Maar daar is Joe Fattorini het niet bepaald mee eens. De Britse sommelier houdt namelijk vast aan de 20:20-regel. Daarbij stelt hij dat je rode wijn twintig minuten voor je de fles gaat kraken best in de koelkast stopt.

Het omgekeerde geldt dan weer voor witte wijn, die haal je twintig minuten voor het serveren uit de koelkast. "Jammer genoeg serveren heel wat mensen de rode wijn te warm en de witte wijn te koud", zegt hij in een interview met Good Housekeeping.

In het algemeen maak je volgens hem trouwens beter dat de flessen, buiten die twintig minuten, niet aan al te variabele temperaturen worden blootgesteld. "Variërende temperaturen doen de wijn uitzetten en inkrimpen in de fles waardoor uiteindelijk lucht door de kurk gezogen kan worden die de wijn naar de knoppen kan helpen." Daaromt raadt hij aan om wijn op een koude, donkere plaats te bewaren en dus uit de buurt van ramen en radiators te houden.