Zo willen ministers Gatz en Vandeurzen een einde maken aan haatspraak op het internet

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en zijn collega op Media Sven Gatz (Open VLD) slaan de handen in elkaar om haatspraak op het internet tegen te gaan. Met ‘Project No Hate - Alternarratief’ lanceren ze een actieplan om hulpverleners in de welzijnssector beter te wapenen tegen online pesten en ander ongepast gedrag.

Beide ministers werken voor het project samen met de organisaties Mediawijs, UCLL en Link in de Kabel. Zij werkten het actieplan uit.

Het project kreeg de naam ‘Project No Hate - Alternarratief’ en wil vooral inzetten op ‘alternatieve speech’, leggen ze uit bij Mediawijs. “Geen ‘counterspeech’ dus, maar wel een alternatief dat niet verder polariseert.”

Wat dat dan precies inhoudt, leren de welzijnswerkers in een vorming, die “op maat van de organisatie” aangevraagd kan worden. Bedoeling is dat zij online haatspraak beter kunnen herkennen en leren hoe ze ermee om kunnen gaan zonder dat de situatie verder escaleert. Zo kunnen ze de jongeren die bij hen aankloppen met online-problemen, beter ondersteunen.

De middelen komen van ministers Vandeurzen en Gatz. “Er zijn nog altijd heel wat uitdagingen in verband met mediawijsheid, maar dit is wel een goed nieuw project. De mensen in de welzijnssector zijn zeer professioneel en goed in het rechtstreekse contact met hun patiënten of slachtoffers, maar we willen ze ook de juiste tools geven die ze kunnen toepassen wanneer hun patiënten en slachtoffers gepest worden of haatspraak naar hun hoofd geslingerd krijgen op internet”, zegt Gatz. “Het actieplan wordt niet toevallig vandaag gelanceerd, op ‘Safer Internet Day’. Over de hele wereld wordt opgeroepen om van het internet een aangenamere plek te maken, en ik denk dat we daar met dit project een steentje toe bijdragen.”