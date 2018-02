“Euh, waarom staat hier een rood licht?” Daarom dus

Beauvechain / Hamme-Mille / l'Ecluse / Nodebais / Tourinnes-la-Grosse -

Midden in de velden van vliegbasis Bevekom rijden uw journalist en fotograaf Karel, onder begeleiding, weg van een reportage over een Russisch vrachtvliegtuig op de basis. Ineens floept voor ons een rood licht aan, ogenschijnlijk midden in de velden en geen kruispunt te zien. “Euh, waarom staat hier een rood licht?” Maar de militaire chauffeur stopt plichtsbewust. Tien seconden later weten we waarom hier dat rood licht staat. Voorrang van rechtsboven...