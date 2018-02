Kritiek op aanpak jeugddelinquenten: “Regering ondermijnt haar geloofwaardigheid”

Door in het nieuwe jeugddelinquentierecht vast te houden aan de uithandengeving ondergraaft de Vlaamse regering haar eigen ambitie voor een evidence-based aanpak. De keuze voor het behoud van de uithandengeving is een “politieke keuze” die volledig haaks staat op de wetenschappelijke bevindingen. Dat zegt criminoloog Stefaan Pleysier (KU Leuven) in een opiniestuk op Sociaal.Net.

Vlaanderen wil in 2019 starten met een eigen jeugddelinquentierecht. Dat recht bepaalt onder meer hoe Vlaanderen zal omgaan met jongeren die delicten plegen. Rode draad in de plannen is dat jongeren meer zullen aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid en dat ze tegelijk meer kansen krijgen om hun schade te herstellen.

Een van de nieuwigheden in de plannen is ook dat Vlaanderen wil werken met een evidence-based aanpak. Kort gezegd: wat wetenschappelijk bewezen heeft van te werken, wordt versterkt. Bedoeling is beter te registreren, monitoren, rapporteren en te evalueren.

Die keuze voor een meer wetenschappelijk gestuurde aanpak is volgens de Leuvense criminoloog Stefaan Pleysier “een mooie stap vooruit”.

Grote maar

Maar, er is een grote maar. De regering houdt namelijk ook vast aan het systeem van de uithandengeving, waarbij jongeren vanaf hun 16de in uitzonderlijke omstandigheden worden berecht als volwassenen. Door vast te houden aan die uithandengeving “ondergraaft de Vlaamse regering haar eigen ambitie” en klinkt het pleidooi voor een evidence-based aanpak “minder geloofwaardig”, zo meent Pleysier.

Volgens de criminoloog blijkt uit internationaal onderzoek namelijk dat uithandengeving “contraproductief” is. Zo vergroot het de kans op recidive en bestaat het risico dat de jongeren nadien “zwaardere, meer gewelddadige feiten” plegen. “Wetenschappers zijn behoorlijk unaniem: niet doen, die uithandengeving”, aldus Pleysier.

Bovendien is er in het nieuwe decreet een volwaardig alternatief voorzien, namelijk de langdurige gesloten begeleiding voor zestien- en zeventienjarigen.

“Politieke keuze”

Volgens Pleysier gaat het om een “politieke keuze”. “Wetenschappelijk onderzoek en kinderrechten moeten hier de duimen leggen voor een roep naar een hardere benadering van ernstige jeugddelinquentie. Dat is een politieke keuze”, klinkt het.

Pleysier is niet de enige of eerste die zich verzet tegen het behoud van de uithandengeving. Zo noemt de Kinderrechtencommissaris het systeem al langer “niet verenigbaar met het kinderrechtenverdrag”. Dat het systeem toch niet werd geschrapt, noemde de Kinderrechtencommissaris “een gemiste kans”.

In de laatste teksten zijn de plannen voor de uithandengeving wel wat bijgestuurd. Zo wordt er nu wel een wetenschappelijk onderzoek aangekondigd waarin het systeem van de uithandengeving wordt afgewogen tegenover langere gesloten begeleiding in de gemeenschapsinstellingen. “We willen op termijn dus onderzoeken of het mogelijk maken van een langer verblijf in de gemeenschapsinstellingen de uithandengeving naar het volwassen strafrecht kan voorkomen”, luidt het.