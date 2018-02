Vrouw die transmigrant aanreed, houdt ook financiële kater over aan dodelijk ongeval

“Ik durf de autosnelweg niet meer op rijden. Ik rijd nu via de binnenwegen naar huis.” De vrouw die vorige week een illegale vluchteling dood reed, is nog steeds danig onder de indruk van wat haar overkwam. “In een fractie van een seconde dook hij voor mijn auto op. Ik probeerde hem nog te ontwijken, maar dat was onmogelijk.”

Heel wat mensen stelden zich vorige week in de plaats van Brigitte Vyvermans (60) uit De Haan. “Je zal het maar meemaken”, klonk het in menig huiskamers. Maar Brigitte maakte het écht mee. En ze is er helemaal ondersteboven van. Toen ze maandagavond na een familiebezoekje naar huis reed, liep plots een 39-jarige Ethiopiër de snelweg in Jabbeke over. Hij vluchtte voor de politie die een controleactie aan het houden was.

Schuldgevoel

“Ik reed op de rechterrijstrook aan ongeveer 100 kilometer per uur”, zegt Brigitte. “Het was donker en plots rende die man voor mijn auto. Hij was dan nog eens donker gekleed ook. Achter mij reden wagens, dus bruusk remmen was geen optie. Ik wilde uitwijken, maar het was alsof we allebei dezelfde kant kozen om elkaar te ontwijken. Een beetje zoals wanneer je iemand wil passeren in een smal steegje. En dan was er die enorme knal. Ik ben met mijn wagen op de pechstrook beland. Ik weet zelfs niet meer goed hoe. Daarna herinner ik me niet veel meer. Ik was helemaal van de kaart.”

Foto: Tlg

Voor de Ethiopiër kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het idee dat ze iemand dood reed, blijft aan Brigitte knagen. “Dat zal zo zijn voor de rest van mijn leven. Dat voel ik nu al”, zegt ze. “Ik heb het wel gedaan, hé. Ik heb die man doodgereden. Ik voel me dan ook echt wel schuldig. Iedereen zegt tegen mij dat ik er niets aan kon doen. En dat besef ik ook wel. Maar van mijn schuldgevoel raak ik niet verlost.”

“Opgejaagd als konijnen”

Al vindt Brigitte zelf ook dat de actie van de politie nogal ongelukkig was. “Ik begrijp niet dat ze dat op zo'n gevaarlijke plaats doen”, zegt ze. “Dat is in mijn ogen echt een jachtpartij. Die mensen worden opgejaagd als konijnen. En dat vlakbij een autosnelweg.”

Ook financieel krijgt Brigitte ferme klappen door het ongeval. De kosten aan haar wagen lopen namelijk op tot zo'n 4.000 euro. De herstelkosten van de voorruit zal ze via de verzekering kunnen recupereren. Maar de rest niet. “Het is heel cru, maar als ik een dier had doodgereden dan viel dat wel onder mijn verzekeringen. Maar omdat het om een illegale persoon gaat, ligt dat nu blijkbaar anders.”

De kans lijkt klein, maar mogelijk moet Brigitte zich later ook nog voor de politierechter verantwoorden voor het ongeval. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak nog verder. “Maar dat zou voor mij helemaal verschrikkelijk zijn”, zegt ze. “Ik weet voor mezelf dat ik er niets aan kon doen. Je verwacht zoiets nu eenmaal ook absoluut niet langs een autosnelweg natuurlijk.”