In België zijn er nog 39 gemeenten waar geen 4G beschikbaar is en waar slecht mobiel bereik is. Ze liggen allemaal in Wallonië.

Dat zo bericht L’Avenir dinsdag op basis van gegevens van cdH. In de 39 gemeenten - 14 in Luxemburg, 14 in Namen, 9 in Luik en 2 in Henegouwen - wonen in totaal 220.000 mensen.

Het Waalse parlementslid Dimitri Fourny (cdH) zal dinsdag een resolutie indienen om 4G-dekking uit te breiden naar alle gemeenten en het mobiele bereik overal te garanderen.